Üye Girişi
Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika

Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

26.08.2021 14:07

Son dakika haberler: NİŞANTAŞI'nda 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya 'kedi itme' gerekçesiyle saldırdığı ve başörtülü oldukları için 'Siz burada yaşayamazsınız' dediği iddiasıyla 2 ayrı suçtan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Çakın'ın davasında...

NİŞANTAŞI'nda 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya 'kedi itme' gerekçesiyle saldırdığı ve başörtülü oldukları için 'Siz burada yaşayamazsınız' dediği iddiasıyla 2 ayrı suçtan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Çakın'ın davasında müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Savcı sanığın tahliyesini talep ederken ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Müşteki Neşe Nur Akkaya ve Yasemit Farhat'ın katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Neşe Nur Akkaya arkadaşıyla Nişantaşı Mıstık Parkı'na gittiğini, üzerinde beyaz bir kıyafet olduğunu, bir sokak kedisinin kucağına geldiğini ve kıyafetinin kirlenmemesi için kediyi normal bir şekilde kenara bıraktığını söyledi. O sırada sanık Eray Çakın'ın kendisine bağırdığını belirten Akkaya, Sanık bana 'Kediyi öyle darbedemezsin' dedi. 'Ben de kediyi darbetmiyorum' dedim. Sonra ayağa kalkıp tekrar bağırarak parkta bulunanlara 'Bakın bunlar kedileri darbediyor' dedi. Çevredeki insanlar tepki vermeyince sanık sinirlenerek 'Burada yaşayamazsınız, burası kedi parkı. Siz burada yaşayamazsınız, Gaziosmanpaşa'ya gidin siz oraya layıksınız' dedi. Ben de kendisine 'Ben burada yaşıyorum, rahatsız oluyorsanız siz gidebilirsiniz' diye karşılık verdim diye konuştu.

BAŞÖRTÜMÜ ÇEKİP YÜZÜME VURMAYA BAŞLADI

Akkaya, Sanık termosa benzer sert bir cisimle arkamdan gelip başımı tutup, başörtümü çekip yüzüme koyu renk metal termos olduğunu düşündüğüm cisimle vurmaya başladı. Ben bu esnada bayıldım. Gözümü açtığımda arkadaşımın çevredekilerin bana yardım ettiğini gördüm. Arkadaşım Sena 'Başörtünü düzeltelim' dedi. Bu esnada başım açılmıştı. Hastaneye gittim. Darp raporu aldım. Olayın üstünden 2 gün geçtikten sonra vücudumdan ekstra morluklar olduğunu gördüm şeklinde beyanda bulundu. Akkaya, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtti.

ÇEVREDEKİLER BİZE YARDIM ETTİ

Diğer müşteki Yasemin Farhat ise parka gittikleri sırada sanık ve yanında bulunan 3 arkadaşının kendilerine rahatsız edici bakışlar attığını, arkadaşına burada oturmak istemediğini söylediğini fakat park çok dolu olduğu için oraya oturduklarını kaydetti. Farhat, Neşe'yle parkta oturduğumuz esnada kedi geldi. Kediyi sevdikten sonra çok tüy döktüğü için üstümü temizledim. Sanık ve yanında oturan kız arkadaşının yüzleri bize dönüktü. Kedi daha sonra Neşe'nin yanına geldi. Neşe'nin üzerinde açık renk kıyafet olduğundan ve kedi çok tüy döktüğünden dolayı kediyi almak istemedi ve yan tarafa bıraktı. Sanık oturduğu yerden elini kaldırarak bize seslendi. Ancak ne söylediğini o an tam anlayamadım ve Neşeye dönüp, 'Şu kişi bize sesleniyor herhalde boşver' dedim. Biz kendisine karşılık vermedik. Ayağa kalkmış o an ben görmedim diye beyanda bulundu.

Farhat, sanığın kendilerine 'Kediyi darbedemezsiniz' diyerek sataşmaya başladığını, kendilerine 'Sizden rahatsız oluyorum, Siz Gaziosmapaşa'ya gidin sizden rahatsız oluyorum' diye bağırdığını iddia ederek sanığın elinde bulunan bir cisimle kendilerine doğru koşarak geldiğini söyledi. Farhat, O esnada ben çok şaşkındım. Neşe'yi uyaramadık. Sanık, Neşe'nin arkasından gelerek Neşe'nin başörtüsünden çekerek elindeki cisimle birkaç kez vurdu. Neşe o esnada bayıldı. O esnada ayağa kalkarak sanığa bağırıp uzaklaştırmaya çalıştım. Çevredekiler bize yardım etti dedi.

SANIK MÜŞTEKİLERİN ÇELİŞKİLİ BEYANDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Söz alan sanık Eray Çakın ise müştekilerin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek Ben bir eşcinselim toplumda hor görülen biriyim. Ben bu yüzden kimseyi ayrıştırmıyorum. Geçen celse tutukluluğumun devamına ilişkin karar verilse de 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olmam ve 8 yıldır ölümcül bir hastalıkla ilgili tedavim devam etmesi nedeniyle tutuksuz yargılanmamı istiyorum diye konuştu.

SANIK BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Duruşma savcısı, sanığın tahliye edilmesini talep etti. Müşteki Neşe Nur Akkaya ise Sanık beni öldürmeye çalıştı, tehlikeli biridir. Tutuklu kalmasını istiyorum dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, gelecek celse olaya müdahale eden polis memurunun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Eray Çakın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 6 Haziran'da Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu, Akkaya'nın ifadesine göre şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiği, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını ifade ettiğine yer verildi. Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığı, Neşe Nur Akkaya'nın ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin Kediyi darp edemezsiniz diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığı iddia edildi. Akkaya'nın kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan diye bağırdığı, kendisinin Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz dediğini, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı anlatıldı. Şüpheli Eray Çakın ise Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, çıkan tartışma sonrasında elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu belirtti.

Olay sonrası 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı da iddianamede yer aldı. Şüpheli Eray Çakın hakkında Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Çakın'ın şikayetçi Neşe Nur Akkaya'ya karşı Silahla kasten yaralama suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Nişantaşı, İstanbul, Mahkeme, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damadın arkadaşlarından 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı 15:41 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 15:27 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı 15:22 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı Son Dakika: Emre Mor'un takımı belli oldu! Bir dönemin parlayan yıldızı, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyecek 14:58 Son Dakika: Emre Mor'un takımı belli oldu! Bir dönemin parlayan yıldızı, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyecek İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti 14:20 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı 13:48 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak 13:40 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak

Son Dakika Haberleri
16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
16:03 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
15:58 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı
15:40 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı
15:27 Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
15:24 Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı
15:21 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı
15:09 Merkez Bankası brüt rezervleri 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 108,6 milyar oldu
14:58 Son Dakika: Emre Mor'un takımı belli oldu! Bir dönemin parlayan yıldızı, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyecek
Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti         
16:09
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı         
15:59
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi         
15:06
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan dükkanının ismi değişti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan dükkanının ismi değişti         
14:56
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak         
13:45
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı         
13:33
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor         
12:27
6 yıllık ilişkilerini bitiren Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı 6 yıllık ilişkilerini bitiren Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı         
12:17
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 16:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement