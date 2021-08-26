Son dakika! AKADEMİSYENE PARKTA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika

NİŞANTAŞI'nda 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya 'kedi itme' gerekçesiyle saldırdığı ve başörtülü oldukları için 'Siz burada yaşayamazsınız' dediği iddiasıyla 2 ayrı suçtan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Çakın'ın davasında müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Savcı sanığın tahliyesini talep ederken ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Müşteki Neşe Nur Akkaya ve Yasemit Farhat'ın katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Neşe Nur Akkaya arkadaşıyla Nişantaşı Mıstık Parkı'na gittiğini, üzerinde beyaz bir kıyafet olduğunu, bir sokak kedisinin kucağına geldiğini ve kıyafetinin kirlenmemesi için kediyi normal bir şekilde kenara bıraktığını söyledi. O sırada sanık Eray Çakın'ın kendisine bağırdığını belirten Akkaya, Sanık bana 'Kediyi öyle darbedemezsin' dedi. 'Ben de kediyi darbetmiyorum' dedim. Sonra ayağa kalkıp tekrar bağırarak parkta bulunanlara 'Bakın bunlar kedileri darbediyor' dedi. Çevredeki insanlar tepki vermeyince sanık sinirlenerek 'Burada yaşayamazsınız, burası kedi parkı. Siz burada yaşayamazsınız, Gaziosmanpaşa'ya gidin siz oraya layıksınız' dedi. Ben de kendisine 'Ben burada yaşıyorum, rahatsız oluyorsanız siz gidebilirsiniz' diye karşılık verdim diye konuştu.

BAŞÖRTÜMÜ ÇEKİP YÜZÜME VURMAYA BAŞLADI

Akkaya, Sanık termosa benzer sert bir cisimle arkamdan gelip başımı tutup, başörtümü çekip yüzüme koyu renk metal termos olduğunu düşündüğüm cisimle vurmaya başladı. Ben bu esnada bayıldım. Gözümü açtığımda arkadaşımın çevredekilerin bana yardım ettiğini gördüm. Arkadaşım Sena 'Başörtünü düzeltelim' dedi. Bu esnada başım açılmıştı. Hastaneye gittim. Darp raporu aldım. Olayın üstünden 2 gün geçtikten sonra vücudumdan ekstra morluklar olduğunu gördüm şeklinde beyanda bulundu. Akkaya, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtti.

ÇEVREDEKİLER BİZE YARDIM ETTİ

Diğer müşteki Yasemin Farhat ise parka gittikleri sırada sanık ve yanında bulunan 3 arkadaşının kendilerine rahatsız edici bakışlar attığını, arkadaşına burada oturmak istemediğini söylediğini fakat park çok dolu olduğu için oraya oturduklarını kaydetti. Farhat, Neşe'yle parkta oturduğumuz esnada kedi geldi. Kediyi sevdikten sonra çok tüy döktüğü için üstümü temizledim. Sanık ve yanında oturan kız arkadaşının yüzleri bize dönüktü. Kedi daha sonra Neşe'nin yanına geldi. Neşe'nin üzerinde açık renk kıyafet olduğundan ve kedi çok tüy döktüğünden dolayı kediyi almak istemedi ve yan tarafa bıraktı. Sanık oturduğu yerden elini kaldırarak bize seslendi. Ancak ne söylediğini o an tam anlayamadım ve Neşeye dönüp, 'Şu kişi bize sesleniyor herhalde boşver' dedim. Biz kendisine karşılık vermedik. Ayağa kalkmış o an ben görmedim diye beyanda bulundu.

Farhat, sanığın kendilerine 'Kediyi darbedemezsiniz' diyerek sataşmaya başladığını, kendilerine 'Sizden rahatsız oluyorum, Siz Gaziosmapaşa'ya gidin sizden rahatsız oluyorum' diye bağırdığını iddia ederek sanığın elinde bulunan bir cisimle kendilerine doğru koşarak geldiğini söyledi. Farhat, O esnada ben çok şaşkındım. Neşe'yi uyaramadık. Sanık, Neşe'nin arkasından gelerek Neşe'nin başörtüsünden çekerek elindeki cisimle birkaç kez vurdu. Neşe o esnada bayıldı. O esnada ayağa kalkarak sanığa bağırıp uzaklaştırmaya çalıştım. Çevredekiler bize yardım etti dedi.

SANIK MÜŞTEKİLERİN ÇELİŞKİLİ BEYANDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Söz alan sanık Eray Çakın ise müştekilerin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek Ben bir eşcinselim toplumda hor görülen biriyim. Ben bu yüzden kimseyi ayrıştırmıyorum. Geçen celse tutukluluğumun devamına ilişkin karar verilse de 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olmam ve 8 yıldır ölümcül bir hastalıkla ilgili tedavim devam etmesi nedeniyle tutuksuz yargılanmamı istiyorum diye konuştu.

SANIK BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Duruşma savcısı, sanığın tahliye edilmesini talep etti. Müşteki Neşe Nur Akkaya ise Sanık beni öldürmeye çalıştı, tehlikeli biridir. Tutuklu kalmasını istiyorum dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, gelecek celse olaya müdahale eden polis memurunun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Eray Çakın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 6 Haziran'da Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu, Akkaya'nın ifadesine göre şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiği, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını ifade ettiğine yer verildi. Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığı, Neşe Nur Akkaya'nın ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin Kediyi darp edemezsiniz diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığı iddia edildi. Akkaya'nın kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan diye bağırdığı, kendisinin Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz dediğini, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı anlatıldı. Şüpheli Eray Çakın ise Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, çıkan tartışma sonrasında elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu belirtti.

Olay sonrası 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı da iddianamede yer aldı. Şüpheli Eray Çakın hakkında Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Çakın'ın şikayetçi Neşe Nur Akkaya'ya karşı Silahla kasten yaralama suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.