Son Dakika Haberleri: Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
Son Dakika Güncel Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa Aydın'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı.

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa Aydın'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aydın dahil 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karabük- Bartın yolunun Kırıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden, Karabük Üniversitesi TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Dr. Mustafa Aydın yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Aydın ile araçtaki Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılan 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otomobil, devrildiği yerden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- K
Karabük, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:22 Kaynak: DHA
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