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Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti - Son Dakika

Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti

13.06.2021 11:02

Ankara'da bir apartmanın garajında köpeklere bakan avukat, köpekler için bıraktığı minderlerin ıslak ve çamaşır suyu koktuğunu fark edince, kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, aynı apartman sakini öğretim görevlisinin, köpekleri önce suyla ıslattığı ardından mama kaplarını tekmelediğini şaşkınlık içinde gördü. Ayrıca elindeki sopayla köpekleri kovalayan öğretim görevlisi hakkında şikayetçi olan avukat, "Onlar mal değil can, bir tanesi hamileydi, 3 yavrusunu kaybetti" diyerek isyan etti.

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan avukat hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, geçen yıl 22 Eylül'de, binanın otoparkına sığınmalarının ardından beslemeye başladığı sokak köpeklerinin yattığı battaniye ve minderler ile kaplarda bulunan mamaların ıslak olduğunu fark etti.

ELİNDEKİ ÇUBUKLA KÖPEKLERİ KOVALADI

Neslihan Pınar Yumuşak, minder ve mamalardan çamaşır suyu kokusu da gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine, apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin çamaşır suyu bidonuna su doldurarak köpeklerin yattığı yerdeki minderlere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak, otoparktan çıkardığı yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sonunda öğretim görevlisi kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. S.G.K.'nın köpeklere yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görntüleri de delil olarak yer aldı. Ayrıca S.G.K.'nın, köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğüne ilişkin bilirkişi raporu da dosyada yer aldı.

"3 YAVRU ÖLDÜ"

Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, sokakta beslediği 2 hamile köpeğin soğuk ve yağışlı havalarda apartmanın alt katındaki otoparkına sığındığını belirterek, "Ben de bu köpekler betona yatmasınlar diye altlarına minder ve battaniye, yanlarına da kuru mama ve su bıraktım. Bir süre sonra bu mamaların ve minderin ıslak olduğunu fark ettim ve yoğun bir çamaşır suyu kokusu aldım. Güvenlik kamerası görüntülerinden bunu bir komşumuzun yaptığını öğrendik. Olaydan sonra hamile köpeğin yavrularından biri doğumdan sonra, ikisi de anne karnında öldü" dedi.

"O HAYVANLARI GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR" DEMİŞ

Komşusunun 1,5 ay boyunca sürekli köpeklerin mamasını ve minderini ıslattığını öne süren Yumuşak, "Bunu yapan kişi, saygın bir devlet üniversitesinde eğitmen. Kendisiyle konuştum, 'Size ne yapıyor, ne rahatsızlık veriyor' dedim. Bana, 'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor' cevabını verdi. Ben şok oldum. Ben bir hukukçu olarak, cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Hukuk; mazlumun, güçsüzün hakkını arayabilmek için vardır. Bu hayvanların haklarını biz insanlar koruyacağız. Hazır Hayvan Hakları Yasasının da Meclis'e gideceği dönemde bu tür olayların göz önünde tutulmasını istiyorum. Cezalar caydırıcı olmazsa insanlar bunları yapacak" diye konuştu.

"O BİR ANNEYDİ VE CAN TAŞIYORDU"

Şu anda komşusu S.G.K.'nin 'mala zarar vermek' suçundan yargılandığını hatırlatan Yumuşak, "Oysaki o bir can, mal değil. Bir anneydi, bir can taşıyordu. Onlar da doğum yapıyor, onlar da can çekişiyor. Bu canlının 'mal' statüsüne girmesi ve bu şahsın 'mala zarar verme' suçundan yargılanması hangi vicdana, hangi hukuka sığar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben kanun koyuculardan özellikle istirham ediyorum, önümüzdeki hafta Meclis'e gidecekse bu kanun bu tür olayların da dikkate alınmasını istiyorum. Cezalar caydırıcı olmazsa bir sonraki eylemlerinin ne olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan öğretim görevlisi S.G.K. ise köpeklerin apartman garajında bulunmasından rahatsız olduğunu ve kesinlikle zehirlemediğini ileri sürerek, sadece bölgeden uzaklaştırmak için yattıkları yere su döktüğünü söyledi.

Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti

Öğretim Görevlisi, Ankara, Eylül, Pınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti - Son Dakika


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