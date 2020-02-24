Akademisyenler Elazığ depremini yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademisyenler Elazığ depremini yerinde inceledi - Son Dakika

Akademisyenler Elazığ depremini yerinde inceledi

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) bir grup akademisyen, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Akademisyenler Elazığ depremini yerinde inceledi, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) bir grup akademisyen, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

ETÜ, 24 Ocak'taki depremin ardından akademisyenlerini, saha çalışmaları yapmaları ve elde edilecek bilgilerin mühendislik fakültesi öğrencilerine aktarılması için bölgeye gönderdi.

Depremin merkez üssüne giderek sarsıntıdan en çok etkilenen yerleşim yerlerinde incelemelerde bulanan akademisyenler, depremin şiddeti ve zararları üzerine çalışmalar yaptı.

Akademisyenlerin saha çalışmalarından elde ettikleri bilgilerin mühendislik fakültesi öğrencilerine aktarılması için ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda "Sivrice-Elazığ Depremi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta akademisyenler, elde ettikleri bilgileri görseller eşliğinde çok sayıda mühendislik fakültesi öğrencisiyle paylaştı.

ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, Elazığ depreminin yer ivmesi verileri elde edilemediğinden, mühendislik açısından yapısal değerlendirme yapmalarının zor olduğunu ifade etti.

Depremin gerçekleştiği bölgenin depremselliğinin yüksek olduğunu anlatan Okuyucu, "Bu bölgede sık sık deprem olmuştur. 1900'dan itibaren 300'e yakım deprem yaşanmış ve 6,8'lik deprem, belirlenen depremlerin en büyüğüdür." dedi.

Neden olduğu hasar, yıkım ve insanlara hissettirdiklerinin, depremin şiddetinin ölçüsü olduğunu ve bu doğrultuda çalışma yaptıklarını dile getiren Okuyucu, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki şiddet üzerine çalışma yapıldı. Bu çalışma fay hattının üzerindeki yerleşim yerlerinde yapıldı. Evlerinde ufak bir çatlak görüp de evlerinden kaçan insanları gördük ama biz bir mühendis olarak baktığımızda hiçbir problem yoktu ve eve rahatlıkla girilebilirdi. Bu bize depremin şiddetini gösteriyordu. Baktığımızda kimi yerleşim yerlerinde toplu yıkım varken kimi yerlerde ise hiçbir hasar olmamıştı. Bunun yanında betonarme yapılarda hasar görülmedi. Kırsal alanlarda çok büyük hasarlar vardı ve neredeyse yığma kerpiç yapıların hiçbiri ayakta değildi. Buradan şu görüldü: Esas yıkıcı olan deprem değil, yığma işçiliğidir."

Okuyucu, saha çalışmalarının akademik olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Erzurum, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak
Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademisyenler Elazığ depremini yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]