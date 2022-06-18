Burada inceleme yapan akademisyenler, büyük bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi ile yeni onarılan Melik Esat Camii ve Mir Kalesi'ni gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Akademisyenler Hakkari'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi - Son Dakika

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