Akademisyenler İslami mimari mirasını konuşuyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" (ISL@H 2019) başladı.

FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Numan, ilk konferansın 2017'de Kuala Lumpur'da bulunan IIUM'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Numan, uluslararası konferansların önemine değinerek, "Böyle etkinliklerin devamlılığı da daha fazla önem arz ediyor. Bu seneki konferans gelecek için ve gelecek senelerdeki konferanslar için beklentilerimizi arttırıyor. Umudum sonraki konferansların farklı ülkelerden yeni üniversiteleri de ağırlayarak daha geniş Müslüman toplulukları bir araya getirmesi." diye konuştu.

Konferans Organizasyon Komitesi adına konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mine Esmer de İstanbul'da dünya mirası unsurlarının olduğunu dile getirdi.

Tarihi Yarımada'nın siluetinin dini ve sivil mimarisiyle karakterize olduğuna işaret eden Esmer, "Osmanlı'nın İslami karakteri, 16. yüzyıldan bu yana Mimar Sinan'la birlikte mimaride daha çok vurgulanır hale geldi. İslami mimariyi burada, etrafımız dikkat çekici İslami mimari eserlerle çevriliyken tartışmak büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Lana Kudumoviç ise sürdürülebilir kentsel gelişim, kentsel koruma, yeni teknolojilerin yenilenme uygulamaları ve sosyoekonomik etkilerin çevreye katkı sağladığını belirtti.

Ana tema "Mamur Çevre ve Gelecek"

İki üniversitenin 2016'dan bu yana deneyimlerini paylaştığına işaret eden Kudumoviç, İslam mimarisi ve çağın zorlukları hakkındaki bilgilerini genişlettiklerini vurguladı.

İslami mimari alanında çalışan farklı ülkelerden uzmanlar, "Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı"nda kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmaları tartışmaya açacak.

"Mamur Çevre ve Gelecek" ana temasıyla toplanan konferansta "Politika ve Yönetim", "Teori ve Felsefe", "Teknoloji", "Tasarım İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Gelişme" alt temalarında hazırlanan tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak.

Katılımcılar 8 ülkeden

Konferansta sunumların yanı sıra Prof. Dr. Abdul Razak Sapian, Prof. Dr. Suha Özkan, Prof. Dr. Jamel Akbar, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. İbrahim Numan konuşma yapacak.

Paralel oturumlarla 2 gün sürecek konferansta sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımlar ele alınacak.

Türkiye, Malezya, Endonezya, İtalya, Bosna Hersek, Kosova, Ürdün ve Cezayir'den katılımcıların yer aldığı ISL@H 2019, 28 Ağustos'ta Tarihi Yarımada gezisi ve Boğaz turu ile sona erecek.