Akademisyenler Karla Kaplı Anamas Dağı'na Tırmandı

Selçuk Üniversitesinin Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda görevli 3 akademisyen, karla kaplı Anamas Dağı'na tırmandı.

Selçuk Üniversitesinin Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda görevli 3 akademisyen, karla kaplı Anamas Dağı'na tırmandı.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Gürsoy, yaptığı açıklamada, doğasever akademisyenler olarak ilçenin simgesi Anamas Dağı'na her mevsim tırmandıklarını söyledi.



Anamas'a tırmanışın zorlu ama zevkli bir yolculuk olduğunu belirten Gürsoy, şöyle konuştu:



"Zirvesi 3 bin metre olan Anamas Dağı'nın yaklaşık 2 bin 200 metre yüksekliğindeki kesiminde yer alan buz ve karla kaplı Anamas radyolink zirvesine eksi 6 derece soğuk havaya rağmen 3 akademisyen olarak tırmandık. Radyolink tepe kulübesinin kar ve fırtına ile birlikte buz evine dönmüş olması dikkatimizi çekti. Yer yer 4 metreyi bulan karda kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştirmeyi başardık."



Anamas'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu dile getiren Gürsoy, tırmanışa 5 kişi başladıklarını ancak 3 kişinin tamamlayabildiğini aktardı. Gürsoy, "Anamas Dağı'nı bu mevsimde herkesin görmesi gerekiyor. Deneyimli ve ekipmanı olmayan kişilerin hiçbir şekilde dağda tek başına dolaşmaması gerekiyor. Kimi zaman eksi 6 dereceyi bulan soğuk zirvede şiddetli rüzgar ile birleşince sorunlar ortaya çıkabiliyor. Zirvedeki kulübenin buz ve karla kaplanmış olması inanılmaz bir görüntüyü bizlere sunuyor. Her gittiğimizde hayranlıkla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekmek Almaya Giderken Bir Tanığını Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu

Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi