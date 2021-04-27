Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini "Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19" adlı kitapta topladı - Son Dakika

Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini "Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19" adlı kitapta topladı

27.04.2021 14:27
Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ve kamu hastanelerinde görev yapan 18 akademisyen, "Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19" adlı kitap yayımladı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ve kamu hastanelerinde görev yapan 18 akademisyen, "Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19" adlı kitap yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kilis Devlet Hastanesi'nde görev yapan 18 akademisyen, "Kovid-19 ve benzeri pandemi süreçleri nasıl yönetilmeli?" sorusundan yola çıkarak bir çalışma yaptı.

Akademisyenler, yaklaşık 10 ay süren bilimsel araştırmalarını çeşitli konu başlıkları altında "Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19" isimli kitapta topladı.

Kitabın editörlüğünü yapan KİYÜ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak, AA muhabirine, kitabın konuya ilgi duyan araştırmacılara, akademik çalışmalara ve sağlık kurum ve kuruluşlarındaki stratejik yönetim süreçlerine faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerini 4 grupta ele aldıklarını anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olmak üzere 4 gruba ayırıyoruz sağlık hizmetlerini. Biz de bu çalışma kapsamında, bütüncül bakış açısıyla hareket ettik. Dünya gündeminde şu an Kovid-19 var. Sağlık denildiği zaman, insanlar sadece tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklanıyorlar ne yazık ki. Yine sağlık yönetimi denilince de sadece hastane yönetimi anlaşılıyor. Bu bakış yanlış bir bakış açısı. Çünkü sağlık yönetimi, bütün sağlık hizmetlerinin yönetimi demektir. Kitap içerisinde Kovid-19 epidemiyolojisinden tutun da filyasyon, tetkik, teşhis ve tedavi süreçlerine; sosyal hizmet, ekonomi, eğitim, istihdam, sanayi, teknoloji ve turizm hizmetlerine kadar sağlık hizmetlerini ilgilendiren bütün alanları ele aldık."

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Öztürk Çopur da kitapta "Kovid-19 ve sağlık okuryazarlığı" konusunu ele aldığını dile getirdi.

Sağlık okuryazarlığının, tüm zamanlarda önemli olduğuna dikkat çeken Çopur, "Şayet, toplumun sağlık okuryazarlık düzeyi gelişmişse sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına daha fazla uyum sağladıklarını görürüz. " dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Türkiye, Kitap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini 'Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19' adlı kitapta topladı - Son Dakika


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