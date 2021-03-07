Akademisyenler, kurdukları müzik grubuyla şiddet mağduru kadınların "sesi" oluyor - Son Dakika

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde görevli 3 akademisyen, "Grup Kırkbeşlik" adını verdikleri müzik gruplarıyla kadın cinayetlerine dikkati çekmek için söz ve bestelerini hazırladıkları şarkıları sosyal medya konserleri üzerinden dinleyicileriyle buluşturuyor.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Serhat Akın ve Maliye Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Aytun ile Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Gözer, yaklaşık 2 yıl önce bir araya gelerek "Grup Kırkbeşlik" adını verdikleri grubu kurdu.

Fakültede öğrencilerle müzik yapmak için tahsis edilen odayı kendi imkanlarıyla adeta stüdyoya dönüştüren 3 akademisyen, derslerden geri kalan vakitlerde enstrümanlarıyla kendi söz ve bestelerini yapıp kayda almaya başladı.

Grup, şarkılarında özellikle kadın cinayetlerine dikkati çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları eserleriyle dinleyenlerin de beğenisi topladı.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ve Ordu'da Ceren Özdemir'in öldürülmesi üzerine şarkı besteleyen ve bu zamana kadar 7 esere imza atan grup, sosyal medyada konserler vererek daha güvenli dünyada yaşamaları için "kadınların sesi" oldu.

"Etrafta olanlara duyarsız kalamıyorduk"

Grubun bateristi ve solisti Serhat Akın, AA muhabirine, grubu kurarken öğrencileriyle sosyal bir faaliyet gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ardından stüdyo kurduklarını ve beste yapmaya başladıklarını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Kendi eserlerimizi yapmak istedik ama beste yaparken sosyal olaylara da dokunmak istedik. Etrafta olanlara duyarsız kalamıyorduk. İlk bestemiz 'Masal' da rahmetli Özgecan Aslan'ın ölümüyle hayata geçti. Biz bu bölgenin insanlarıyız, grubun diğer üyeleri Adana ve Mersinli, ben de Antakyalıyım. Böyle bir olayın olması bizi çok üzdü, o kadar etkilenmiştim ki Özgecan için birkaç satır kaleme almıştım. Aradan çok bir süre geçmedi bu sefer Ceren Özdemir kızımızın, öğrencimizin aramızdan ayrılışı bizi çok etkiledi. Özgecan için başladığım şiiri Ceren ile devam ettirdim ve karşımıza bir şarkı sözü çıktı. Grubumuzun gitaristi Ahmet arkadaşımız müzikal anlamda bir çalışma yaptı, Cengiz hocam da diğer altyapılarını hazırlayınca biz bu şarkıyı hayata geçirip insanlara duyurmak istedik."

"Masal" adlı eserlerinin sözlerinde Özgecan ve Ceren'in yaşadıklarını anlattığını aktaran Akın, "Biz çocuklarımızı masallardaki prensesler gibi yetiştiriyoruz. Bizim de kız çocuklarımız var, onları hayata hazırlıyoruz, imkanımız doğrultusunda en iyi şeyleri almaya çalışıyoruz. Ayaklarına cam pabuçları da giydiriyoruz, salınıp bu hayatın tadını çıkarmaları için ama maalesef masalları yarım kalabiliyor." diye konuştu.

"Bazı şeyleri değiştirebiliriz"

Grubun baş gitaristi Cengiz Aytun da şiddetin her türlüsüne karşı çıktılarını ifade etti.

Eserleri tek bir kadının bile şiddete uğramasına engel olabiliyorsa bunun kendileri için yeterli olduğunu düşündüklerini belirten Aytun, "Bir kişi için yola koyulduk, sonra şarkımızı paylaşınca dostlarımız ve öğrencilerimizden çok destek gördük. Ben de 2 kız çocuğu babasıyım, kendi kızlarımdan takdir gördüm. Sosyal medyada şarkımızın sözleri başka dillere çevrildi, bu iyiye doğru gidişe inancımı arttırdı, demek ki bazı şeyleri değiştirebiliriz." dedi.

Grubun gitaristi Ahmet Gözer de ilk zamanlarda başka sanatçıların eserlerini seslendirdiklerini, daha sonra "Masal" adındaki ilk besteleriyle kendi parçalarını yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Gözer, bu zamana kadar 7 beste yaptıklarını anlatarak, "Amacımız toplumda bu probleme yönelik bir farkındalık yaratmak ve insanların bir şeyler düşünüp çözüme odaklanmasını sağlamak. Maddi kaygımız yok, şarkılarımız birileri tarafından söylenirse hoşumuza gider." ifadelerini kullandı.