Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı

28.04.2022 00:19

Geçtiğimiz sene Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın (deniz salyası) sahil kıyılarında yeniden ortaya çıktığına ilişkin iddialar paniğe neden oldu. İddialar üzerine bir grup akdemiysen ve araştırmacı Marmara Denizi'nde müsilaj olup olmadığını araştırdı. Akademisyenler, suda müsilaj olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadı.

Geçtiğimiz sene Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın (deniz salyası) sahil kıyılarında yeniden ortaya çıktığına ilişkin iddialar paniğe neden oldu. İddialar üzerine bir grup akdemiysen ve araştırmacı Marmara Denizi'nde müsilaj olup olmadığını araştırdı.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve beraberindeki akademisyenler, Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Alemdar-2 deniz bilimleri araştırma gemisinde, Marmara'daki genel durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri koordinesinde iki enstitü olarak çalışmalarda bulunduklarını anlatan Gazioğlu, "Son bu müsilajla ilgili duyumlardan ve ihbarlardan sonra dün itibarıyla İstanbul Boğazı'ndan başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı'nda aldığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızı, ölçümlerimizi aldıktan sonra Tuzla'ya intikal ettik." dedi.

"MÜSİLAJA İLİŞKİN BİR BULGUYA RASTLAMADIK"

Sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ne gittiklerini ve buradan da rutin istasyonlardan örnekleri aldıklarını aktaran Gazioğlu, "Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi yaptık ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık. Bazı istasyonlarda su sütunu boyunca kamera görüntüleri de aldık. Fakat açıkçası burada da müsilaja ilişkin bir bulguya rastlayamadık" diye konuştu.

Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı

GÖRÜLEN KİRLİLİĞİN POLEN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Farklı şeylere rastladıklarını, bunların müsilajla ilişkilendirilemeyeceğini, çalışmalara devam edeceklerini anlatan Gazioğlu şöyle devam etti:

"Adalar'ın orada bazı oluşumların olduğuna yönelik bazı ihbarlar var. Onları da ziyaretlerimizi yapacağız, varsa örneklerimizi alacağız. Bundan sonra seyrimiz bu şekilde devam edecek. Kamuoyuyla paylaşılan bazı hususlar var. Bunların polen olabileceği yönünde bazı bulgular söz konusu. Bizim İstanbul Üniversitesinde bir polen laboratuvarımız var, burada aldığımız örnekleri oraya ulaştırmayı düşünüyoruz en kısa sürede. Açıkçası bunun sonuçları da önümüzdeki hafta belli olur. Hani bu konuda da evet buymuş diyecek noktada değiliz."

"MARMARA DENİZİ İYİ BİR NOKTADA DEĞİL"

Polenin hiçbir risk teşkil etmediğini söyleyen Gazioğlu, sudaki oksijen oranına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce biraz fazla önce kabullerimizi yapmamız lazım. Marmara Denizi çok iyi bir noktada değil. Evet oksijenle ilgili hala sıkıntı söz konusu. Bunun zaten bir yılda alınan bunca tedbire rağmen çözülmesini beklemek biraz hayal ürünü. Çok tedbir var, çok uygulama var, çok karar var. Ancak bu kararların bir senede faaliyete geçmesi ve buranın yeniden rehabilite olması çok mümkün gözükmüyor. Uzun yıllara dayalı bir tedavi olacak. Ancak oksijen değerlerimiz, bulduklarımız çok iyi sonuçlar değil."

Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı
Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı
Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı
Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı
YORUMLAR
500
İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı BİLİM İNSANLARI MÜSİLAJDA MARMARA DENİZİ'NDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ BİLİM İNSANLARI MÜSİLAJDA MARMARA DENİZİ'NDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Marmara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: Akademisyenler, Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement