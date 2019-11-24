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Akademisyenler, öğretmenler için sahne aldı

6 saat önce

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konser verdi.

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konser verdi.

Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğünce Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinden oluşan "Akademik Koro", Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin de katıldığı koronun konserine ilgi gösteren davetliler, seslendirilen türküler eşliğine keyifli anlar yaşadı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı ve Koro Şefi Doç. Dr. Sıtkı Akarsu, koronun 2018'de fedakar hocaların emekleriyle kurulduğunu söyledi.

Koronun oluşumunda akademisyenlerin büyük emeğinin olduğunu ifade eden Akarsu, "Yoğun çalışmalarının, programlarının arasında buna zaman ayırmaları Kastamonu Üniversitesinin kültürel ve sosyal etkinliklerinin vizyonu açısından da önem taşıyor. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu kutsal meslekte onlara sağlık, huzur, mutluluk dolu nice yıllar diliyorum." diye konuştu.

Konserin gerçeklemesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Lisesi idaresi ve öğretmenlerinin büyük emeğinin olduğunu aktaran Akarsu, seslendirdikleri eserleri, hayatını kaybeden öğretmenlere armağan ettiklerini belirtti.

Konseri, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler dinledi.

Akademisyenler, öğretmenler için sahne aldı

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:25 Kaynak: AA
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