Akademisyenler Sanat İçin Sahnede

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Akademik Koro" Türkiye'deki diğer üniversitelerin yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerde de şarkılarını seslendirmek istiyor.

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Akademik Koro" Türkiye'deki diğer üniversitelerin yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerde de şarkılarını seslendirmek istiyor.



Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı ve koro şefi Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Akarsu ile 19 akademik personelin katımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosu ilk konserini 26 Kasım'da verdi.



Aralarında doçent, doktor öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin olduğu koro, seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı.



Koro şefi Sıtkı Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroyu 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde kurduklarını belirtti.



Akarsu, "Üniversitemizde Türk Halk Müziğine gönül vermiş hocalarımız vardı. Böyle bir koronun oluşturulmasında da isteklerini dile getirdiler. Tüm hocalarımıza mesaj ve mail yoluyla bildirdik. 26 Kasım tarihinde ilk konserimizi verdik. Repertuvarımızı oluştururken Türk halk müziğinin unutulmayan köklü eserlerinden ve Türkiye'nin dört bir yöresinden eserler ekledik." dedi.



İlk konserin ardından olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Akarsu, çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.



Koroda, üniversitedeki farklı bölümlerden 20 akademik personelin yanı sıra müzik öğretmenliği bölümünden 9 öğrencinin de yer aldığına işaret eden Akarsu, şunları dile getirdi:



"Kastamonu Üniversitesinin akademik korusunu kurarken hocalarımızı stresli iş hayatından bir nebze uzaklaştırabilmek, Türk halk müziğine ve üniversitemizin sosyal kültürel etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla başladık. Koromuzda doçent, doktor öğretim üyesi, doktora aşamasında olan araştırma görevlisi hocalarımız mevcut. Güz ve bahar dönemlerinde konserler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında da çevre üniversitelere ve gerçekleştirebilirsek yurt dışındaki üniversitelerde de konserler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."



"Üniversitelerde etkinlikler genelde öğrenciler için yapılıyor"



Koroda yer alan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Burcu Karabulut Coşkun ise titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerine işaret etti.



Koroda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Coşkun, "Üniversitelerde etkinlikler genelde öğrenciler için yapılıyor. Akademisyenler için böyle bir sosyal aktivitenin olması bizim de derslerden arta kalan zamanlarımızı rehabilitasyon amaçlı kullanmamız için çok yararlı oldu. Hem de diğer fakültedeki meslektaşlarımızla tanışmak adına oldukça yararlı oldu. Koronun devam etmesi yönünde her birimizin talebi var. Dinleyenlerin bizden keyif almasını umut ediyoruz." diye konuştu.



"Stresli iş yaşamından sonra bir terapi oluyor"



İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Birol Yıldırım da her insanda bir musiki aşkı olduğunu söyledi.



Koroyu çok sevdiğini ifade eden Yıldırım, "Stresli iş yaşamından sonra bir terapi oluyor. Çok hoş bir duygu. " dedi.



Kendisine gelen maile cevap verdiğini anlatan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Kalaycı ise "Müziğe ilgim var. Şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok seviyorum. Müzik konusunda bir sosyal aktivite olunca ben hemen dahil olmak istedim. Çok ciddi bir yoğunluk içinde çalışıyoruz. Bütün hocaların, bütün araştırma görevlilerinin çok ciddi ders yoğunlukları var. Dersten çıkıp o yorgunluğu atmak için koroya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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