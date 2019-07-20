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Akademisyenler Torbalı'nın sorunlarını konuştu

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye öncülüğünde ortak akıl toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda alanında uzman akademisyenler yerini alarak kentin belli başlı sorunlarını konuştu.

Akademisyenler Torbalı'nın sorunlarını konuştu, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye öncülüğünde ortak akıl toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda alanında uzman akademisyenler yerini alarak kentin belli başlı sorunlarını konuştu.

Torbalı Belediyesi, ilçenin sorunlarıyla ilgili İzmir genelinde alanında önemli akademik çalışmalara imza atan akademisyenleri bir araya getirerek bir toplantı yaptı. İlçenin sorunlarının giderilmesi için görüş alışverişinde bulunan akademisyenler, sorunları masaya yatırdı. Akademisyenler; kentleşme, kültürel ve sanatsal çalışmalar, mülteciler, antik yapı çalışmaları, ekolojik tarım gibi önemli konularda görüş belirtti. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, 'Torbalı'nın geleceğine yönelik ne tür projeler geliştirebilir?', 'Sosyal, akademik ve ekonomik problemlere nasıl çözümler sağlanabilir?', 'Kültürel açıdan Torbalı nasıl ön plana çıkarılabilir?' gibi bazı sorulara da yanıt arandı.

Torbalı'nın ortak bir akla ihtiyacının olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, "Torbalı, son yıllarda sorunlarıyla büyüyen bir şehir. Her bir sorun beraberinde başka bir sorunu getirmiş durumda. Kozmopolit bir yapıya sahip olan ilçemizin sorunlarını gerçekleştireceğimiz bu ortak akıl toplantılarıyla en aza indirmeyi ve akademik çözümlerle kalıcı olarak bu sorunları ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Belediye olarak bu işe öncülük ederek, hem ilçede ortak bir aklın oluşmasını hem de geleceğe yönelik kalıcı adımların atılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak akıl toplantısına; Prof. Dr. Mustafa Doğaner, Prof. Dr. Caner Kerimoğlu, Prof. Dr. Nevzat Gümüş, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Ayselin Yıldız, Prof. Dr. Serdar Aybek, Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, Doç. Dr. Erdal Aslan ve bazı öğretim görevlileri katıldı. - İZMİR
Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
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