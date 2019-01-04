Akademisyenler ve Öğrenciler Konserde Bir Araya Geldi
2 saat önce
Akademisyenler ve öğrenciler konserde bir araya geldi Cumhuriyet Üniversitesinde Anadolu Grubu tarafından verilen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinlediSİVAS - Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinledi.
Akademisyenler ve öğrenciler konserde bir araya geldi
Cumhuriyet Üniversitesinde Anadolu Grubu
tarafından verilen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinledi
SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinledi.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen konserde Anadolu Grubu ve Grup Türkücü sahne aldı. Anadolu Grubu'nun Üniversite Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen konserine akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Konserde "Elfida, Islak Islak, Deniz Üstü Köpürür" gibi şarkılar seslendirildi.Grup Türkücü tarafından aynı salonda verilen konsere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Muammer Çırçır, idari personel ve öğrenciler katıldı. Konserde; " Urfa
'nın Etrafı, Söyleme, Ah Yalan Dünya
, Sunam" gibi türküler seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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