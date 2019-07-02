Son Dakika Haberleri: "Akademisyenlerce tercih edilen bir üniversite olduk"
Son Dakika Sağlık Haber

"Akademisyenlerce tercih edilen bir üniversite olduk"

19 dakika önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, yaklaşık bir yıl önce kurulan üniversitenin, burada görev yapmak isteyen akademisyenlerce tercih edildiğini söyledi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, yaklaşık bir yıl önce kurulan üniversitenin, burada görev yapmak isteyen akademisyenlerce tercih edildiğini söyledi.
Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin öncelikli görevinin araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkı verecek teknoloji ve bilgiyi üretmek olduğunu belirtti.
Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'de üst ligde yer alan bir üniversite olmak istediklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz ve onlara sunacağımız eğitimin kalitesi çok önemli. Onlara yüksek standartta eğitim sunmak istiyoruz. Bu amaçla hazırlıklarımız var. Yeni laboratuvarlarımızla ve sağlayacağımız imkanlarla tercih edilen üniversite olacağız. Üniversitemiz daha bir yaşında ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar akademisyenlerin ilgisini çekti. Artık, 'İyi doktorlar durmuyor, hocalar Kütahya'dan gidiyor' söylemi rafa kalktı. Göreve geldiğimizden beri üniversitemizden ayrılan hoca sayısı 4 kişi iken sadece Tıp Fakültemize gelen akademisyen sayısı 50'ye yaklaştı. Her geçen gün yeni talepler almaya devam ediyoruz."
Rektör Prof. Dr. Kavuncu, üniversiteye bağlı hastanelerde sunulan sağlık hizmetinde de kalitenin önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Vural Kavuncu, Kütahya, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:23:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Akademisyenlerce tercih edilen bir üniversite olduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]