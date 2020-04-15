Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "15 Nisan Dünya Sanat Günü" için evlerinde sahne aldı.

Akademisyenler, George Frideric Handel'in "Sarabande" eserini evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı.

Etkinlikle salgın önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral verilmesi amaçlanırken, eserin özgün hali Maltepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Orkestrada akademisyenler Aysu Zehra Şanver, Damla Akan, Bahar Büyükgönenç Polat, Göksel Coşgun, Orhan Çelebi, Çağlayan Çetin, Cem Babacan, Salih Kartal ve Hüseyin Yücebağ yer aldı.

Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle 2012'den bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor.