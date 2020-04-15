Akademisyenlerden ev orkestrası - Son Dakika

Akademisyenlerden ev orkestrası

Korona günlerinde Dünya Sanat Günü unutulmadı

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyeleri, salgın nedeniyle evlere sığınılan bu zor günlerde, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü unutmadı. Akademisyenler, gelmiş geçmiş en iyi klasik müzik yapıtları arasında yer alan 'Sarabande' eserini; evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde evde sahne aldı. George Frideric Handel'in unutulmaz Sarabande eserini çeşitli enstrümanlarla yorumlayan akademisyenler, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral vermeyi amaçladı.

Her akademisyenin kendi evinde bir enstrüman çalarak aynı anda yorumladığı eserin özgün hali, Maltepe Üniversitesi'nin tüm sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Orkestrada yer alan akademisyenlerin isimleri ve enstrüman dağılımları şöyle;

1'inci flüt: Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra Şanver

2'nci flüt: Arş. Gör. Damla Akan

1'inci keman: Doç. Dr. Bahar Büyükgönenç Polat

2'nci keman: Arş. Gör. Göksel Coşgun

Viyola: Öğr. Gör. Orhan Çelebi

Viyolonsel: Öğr. Gör. Çağlayan Çetin

Piyano: Arş. Gör. Cem Babacan

Düzenleme: Arş. Gör. Salih Kartal

Mix & Mastering: Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ

Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, eser sahibi Handel'in de ölüm yıldönümü. Handel'in ölümsüz eseri, icra edildiği her dönemde dinleyenlere ilham vermiş notaları barındırıyor.