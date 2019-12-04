Akademisyenlerden Gümüşhane basınına iade-i ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan dış paydaş çalıştayının ardından fakülte yönetimi ve akademisyenler Gümüşhane Gazeteciler Cemiyetine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.



Atatürk Caddesinde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen ziyarete Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Müge Yılmaz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Ali Özcan, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Aslan, bölüm akademisyenleri katıldı.



Gümüşhane'de yerel basın ve üniversite işbirliğinin önemli bir ayağını oluşturan çalıştayın ardından sonuç raporunun da katılımcılara takdim edildiği toplantıya meslektaşları ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru ile birlikte ev sahipliği yapan Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, Gazetecilik bölümünün Gümüşhane'de olmasının büyük bir avantaj olduğunu daha 2.yılında olması nedeniyle önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerin sektörde ağırlığını daha çok göstereceğini belirterek Gümüşhane basınının kapılarının tüm öğrencilere açık olduğunu söyledi.



İletişim fakültesinin öğrenciler açısından araç değil amaç olması gerektiğinin altını çizen Köprülü, "Hem öğrencilerimizi hem sizleri cemiyetimizde daha sık görmek istiyoruz" diye konuştu.



İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Müge Yılmaz ise Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, "Gazetecilik bölümümüz Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliğini başlattı. Artık bu işbirliğimiz farklı alanlara taşımalıyız. Yerel Basın Sempozyumu düzenleyebiliriz. Bu konuda araştırmalarımızı yapalım ve bunun yanında ortak projeler de yaparak bunları hayata geçirebiliriz" diye konuştu.



Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Aslan ise çalıştayın ardından hem iade-i ziyaret hem de çalıştay sonuç bildirgesini sunmak istediklerini belirterek, "İletişim Fakültesi ve bağlılarının Gümüşhane'de olması şehre katkı sağlıyor ve şehrin görünürlüğünü artırıyor" tespitinde bulundu.



Toplantıda gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti ve Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde üniversite öğrencileri arasında en iyi haber, en iyi haber fotoğrafı ve en iyi mizanpaj yarışması düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı, yapılabilecek atölye çalışmaları, çalıştaylar, cemiyet sohbeti etkinlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu. - GÜMÜŞHANE