Akademisyenlerden Mamak Aile Merkezi'ne ziyaret

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral ve bölüm başkanlarından oluşan heyet, Mamak Belediyesi Aile Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite-belediye işbirliği ile aile merkezlerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, yapılacak çalışmalarla akademisyenlerin ilçenin soysa-kültürel gelişiminde önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Hizmet çerçevemizi temelleri sağlam unsurlar üzerine inşa ederek, aile merkezlerimizde, el becerisi kazandırmanın dışında kişisel gelişime de katkı sunacağız." dedi.

Prof. Dr. Aral da, "Yapılacak çalışmalar kapsamında fakültemizin her bir bölümünün kendi alanında destek sunacağına inanıyor, Mamak Belediyesine işbirliği çerçevesinde bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.