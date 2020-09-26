Akademisyenlerden MÜBEV'e ziyaret - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesini ziyaret eden akademisyenler, Didim Belediyesi tarafından yapılan Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni (MÜBEV) kuruluş süreci konusunda incelemelerde bulundu.

Akademisyenler, kentin geçmişini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın girişimleri ile açılan ilçenin tarihini öğrenmek isteyenlere ışık olan Yoran Mübadele anı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'nin kuruluş süreci ile alakalı bilgi almak üzere gerçekleşen incelemelere Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu'nun yanı sıra Didim Kaymakamı Halil Avşar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilimleri Antoloji Ana Bilim Dalından Dr. Hasan Münüsoğlu, Ankara Üniversitesi Halk Bilimleri Bölümü Yardımcısı İskender Yıldırım, Giritliler Federasyon Başkanı Yunus Çengel, Nazilli Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Tuncay Ercan Sepetçi ve Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Başak Kamacı katıldı.

Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu, akademisyenlerle birlikte Mübev'i gezerek bilgiler verdi ve yapım sürecini anlattı. - AYDIN