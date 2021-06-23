Akademisyenlerden şiddete karşı platform - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde başta kadınlar olmak üzere tüm canlılara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesini sağlamak amacıyla 'Şiddeti Birlikte Bitirelim Platformu' kuruldu.

'Şiddeti Birlikte Bitireceğiz Platformu' adını taşıyan oluşum, yayımladığı bildiride amacının "Öncelikle erkek şiddeti olmak üzere toplumsal yaşamda karşımıza çıkan şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık yaratmak" olduğunu açıkladı. Platform, öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personel öncülüğünde, Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı arka planlardan 100'ü aşkın gönüllüyle birlikte çalışacak.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE EL ELE VERECEĞİZ"

Platform adına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Öznur Sevme şunları söyledi:

"Şiddet, çağımızın en büyük sorunlarından biri. Başta kadına yönelik uygulanan erkek şiddeti olmak üzere, doğaya, hayvanlara uygulanan şiddet, psikolojik ve cinsel şiddet gibi türlerin hepsine karşı mücadele etmek üzere bir oluşuma gittik. Bu amaçla kurduğumuz çalışma gruplarında araştırmalar, raporlar ve akademik faaliyetler gerçekleştirecek, sosyal etkinlikler düzenleyecek ve atölye çalışmalarında bulunacağız. Öyle umuyorum ki, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, insanlığın şiddete karşı mücadelesine yeni bir boyut kazandırarak bu sorunu ortadan kaldıracağız."

PLATFORM NELER YAPACAK?

Şiddeti Birlikte Bitirelim Platformu, akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında, oluşturulan çalışma gruplarıyla sosyal etkinlikler düzenleyecek. Bu amaçla atölye, hukuk, araştırma ve yayın, basın, radyo ve TV, web tasarım, sosyal medya adlı yedi farklı çalışma grubu kuruldu. Ayrıca bir de 'Gönüllü Çalışma Grubu' organize edildi. Bu grupta ise, şiddeti bitirmek gayesini paylaşan her kesimden insanlar yer alarak platformun faaliyetlerine katkı sağlayacak.