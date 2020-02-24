Akademisyenlerden Tekkekıran İlkokuluna büyük destek - Son Dakika

Akademisyenlerden Tekkekıran İlkokuluna büyük destek

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi akademisyenleri, Vezirköprü ilçesi Tekkekıran İlkokulunun bakım ve onarımını üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi akademisyenleri, Vezirköprü ilçesi Tekkekıran İlkokulunun bakım ve onarımını üstlendi. İlçenin birleştirilmiş sınıflı okullarından Tekkekıran İlkokulu öğretmeni Atilla Cantimur'un girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Zahide Ayyıldız Onaran başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucu okulun bakım ve onarımı yapıldı. Parke döşemeleri, boya, kitaplık ve anasınıfı köşesi gibi çalışmaların da yapıldığı okulda, öğrenciler yeni ve düzenli bir okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Onaran başkanlığındaki ekip, ziyaret ettiklere öğrencilere kaban, bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Mahalle Muhtarı Engin İnan ve velilerin misafirperverliği ile ağırlanan yardımseverlere yöresel yemekler ikram edildi. Muhtar İnan, Zahide Ayyıldız Onaran ile yardımda bulunan akademisyenlere plaket taktim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi