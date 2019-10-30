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Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.

Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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