Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı
1 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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