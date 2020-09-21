Akademisyenlerin öğrenciler için tasarladığı sığır ve at gerçeğini aratmıyor - Son Dakika

Akademisyenlerin öğrenciler için tasarladığı sığır ve at gerçeğini aratmıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler öncülüğünde, veteriner fakültesi öğrencilerinin teşhis ve tedavi becerilerini geliştirmek için polyester kumaş, kauçuk, çelik, silikon gibi malzemelerle sığır ve at tasarladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler öncülüğünde, veteriner fakültesi öğrencilerinin teşhis ve tedavi becerilerini geliştirmek için polyester kumaş, kauçuk, çelik, silikon gibi malzemelerle sığır ve at tasarladı.

Gerçeği andıran sığır ve at simülatörleri, polyester kumaş, çelik, kauçuk, silikon gibi malzemeler kullanılarak yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Düzler'in ekibiyle tasarladığı sığır ve at üzerinde damar içi enjeksiyon uygulamaları, paravertabral ve epidural anestezi, kas içi enjeksiyonlar ve lenf muayenesi yapılabiliyor.

Hayvanlara enjekte edilen sıvılar, eş zamanlı tahliye edilerek simülatörlerin zarar görmemesi sağlanıyor.

Erciyes Teknopark bünyesinde bir şirket kuran Düzler, tasarladıkları simülatörleri, tüm veteriner adaylarının yararlanması için yurt içi ve dışında pazarlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Düzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının kasım ayında benzer nitelikte, bir köpek kol damar içi enjeksiyon simülatörü ürettiklerini söyledi.

Bu defa gerçek boyutlu hayvanlar tasarladıklarını belirten Düzler, bu ürünlerin beceri geliştirme açısından öğrenciler için daha faydalı olacağını ifade etti.

Öğrencilerin etik ve duygusal sınırlılıklar olmaksızın, herhangi bir rahatsızlık hissetmeden hekimlik becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını anlatan Düzler, şunları kaydetti:

"Bu eğitim materyalleri, beceri geliştirme açısından gerçekçi ve öğrencilere duygusal olarak çok faydalı olacak. Sığır simülatörü gerçek boyutlu. 1 metre 60 santimetre boyunda ve üzerinde 9 farklı uygulama fonksiyonuyla kullanıma sunuldu. Boyutu ve üzerindeki özel kaplamadan dolayı gerçek sığıra yakın his vermesi sayesinde, üzerinde her türlü dersin işlenmesine imkan sağlayabilmektedir. Anatomik özellikleri ile bir sığır üzerinde anlatılıyormuş gibi bilgilerin görselleştirilmesine imkan vermektedir."

Prof. Dr. Düzler, tasarlanan hayvanların anatomik özelliklerinin gerçek hayvana benziyor olmasının büyük bir ilerleme olduğunu, daha önce bu büyüklükte ve bu fonksiyonlara benzer bir örneği görmediklerini söyledi.

"Yurt dışından alıp çok para vermek bizleri rahatsız ediyordu"

Yarım tasarlanan atla ilgili de bilgi veren Düzler, atın üzerinde de öğrencilerin hem kas içi hem damar içi enjeksiyon uygulaması yapacaklarını aktardı.

Ürünlerin yapımı sırasında yerli malzemelerden yararlanmaya gayret ettiklerini anlatan Prof. Dr. Düzler, "Yurdumuzda bir örneği bulunmayan bu simülatörlerin bazı fonksiyonlarına sahip benzerlerinin dışarıdan alınması oldukça maliyetli. Yurt dışından alıp çok para vermek bizleri rahatsız ediyordu. Biz bunu tamamen yerli ve milli kendi emeğimiz ve bilgi birikimimizle şekillendirdik. Hedefimizde yurt içinden ve dışından gelecek talepleri karşılayacak üretim yapmak var." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının ekip işi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Düzler, Doç. Dr. Aydın Alan, Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan ve doktora öğrencileri Fatma Köse, Osman Talha Poscu'nun katkılarıyla ürünleri ortaya çıkardıklarını sözlerine eknı sözlerine ekledi.

Akademisyenlerin öğrenciler için tasarladığı sığır ve at gerçeğini aratmıyor

Erciyes Üniversitesi, Veteriner, Silikon, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akademisyenlerin öğrenciler için tasarladığı sığır ve at gerçeğini aratmıyor - Son Dakika

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