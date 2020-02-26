Akademisyenlerin tarih yolculuğu - Son Dakika

Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen ve daire başkanları, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.



Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yurt içi ve yurt dışından birçok kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen ve daire başkanları da Bursa'nın yeni turizm markası Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.



Dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen akademisyenler, geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen üniversite görevlileri, böylesine önemli bir eseri şehre kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.



Bursa'nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini belirten Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen, "Bu projenin ortaya çıkmasında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi hocalarımızın da önemli katkıları oldu. Eski Bursa'yı ve ecdadımızı gördüğümüz bu eser, bizleri oldukça etkiledi. Arkadaşlarımız ile burada bulunmaktan müthiş keyif alarak, heyecan duyduk. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA