Akademisyenlerin "terör örgütü propagandası" davasında beraat kararı - Son Dakika

İmza attıkları bildiride terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle daha önce hapis cezası alan Şebnem Korur ve Gençay Gürsoy, yeniden yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Şebnem Korur ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Korur, istinaf mahkemesinin kararının yerinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı da bozma ilamına uyulmasına ve Anayasa Mahkemesinin kararının dikkate alınarak sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Korur, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Kararını açıklayan heyet, Anayasa Mahkemesinin kararını dikkate alarak sanık Korur'un beraatine hükmetti.

Bu arada aynı suçtan yine aynı mahkemede yargılanan eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy da aynı gerekçeyle beraat etti.

Davanın geçmişi

İmza attığı bildiride terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Şebnem Korur, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Aralık 2018'de verdiği kararla 2.5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, AYM'nin hak ihlali kararı üzerine yerel mahkemenin kararını bozarak sanığın yeniden yargılanmasını istemişti.