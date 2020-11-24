Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu

24.11.2020 11:03
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Erzurumlu Eskrimci Emir Akal, gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurumlu Eskrimci Emir Akal, gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Nevzat Dumanoğlu, "Çok çalışarak bu başarıyı elde ettik" dedi.

Erzurumlu genç sporu Emir Akal, Türkiye şampiyonu olarak Dadaşların göğsünü kabarttı. 22-24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen U17 yıldızlar- Gençler ve Büyükkler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum şampiyon çıkardı. 100'e yakın sporcunun iştirak ettiği şampiyonada Antrenör Nevzat Dumanoğlu nezaretinde müsabakalara çıkan Emir Akal tarih yazdı. Dadaş sporcu, gençler kategorisinde Erzurum Gençlik Spor Kulübü adına çıktığı müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Emir Akal'ın Türkiye şampiyonu olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü, Gençlik Spor Kulübünü ve Erzurumlu sporseverleri sevince boğdu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan öğrencisi Emir Akal'ı tebrik ederek, "Çok çalışarak bu başarıyı elde ettik. İnanıyorum ki, Emir başarısının üzerine koyarak Milli takımda da başarılı olarak Avrupa'da derece yapacak. Ankara'da şampiyon olduk bitti. Artık Avrupa'da başarıyı hedefleyeceğiz ve o doğrultuda çalışacağız" dedi.

Uzun yıllar Erzurum'da Eskrim İl Temsilciliğinin yanı sıra Milli takım antrenörlüğü de yapan Mehmet Ali Dayanç, eski sporcusun başarısını unutmadı. Balıkesir'e tayin olan Dayanç, "Balıkesir'e gelmiş olsak da kalbimiz oradaki sporcularım,velilerim ve başta can kardeşim antrenör arkadaşım Nevzat Dumanoğlu ile beraberdir. Sporcum Emir Akal Türkiye Genç erkek epe şampiyonu olmuştur. Başta Nevzat hocamı, Emir'i ve ailesini tebrik ediyorum. Nice büyük başarılara Erzurum ve eskrim" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen de Türkiye Şampiyonu olan Emir Akal ile Antrenör Nevzat Dumanoğlu'nu tebrik etti. - ERZURUM

Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor


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