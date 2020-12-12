Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu

12.12.2020 11:59
Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu, System.String[]

ANKARA'da, 100 bin kişide bir görülen 'akalazya hastalığı' nedeniyle 6 yıldır su içmekte bile zorlanan polis memuru Osman Kılıç (25), 'Peroral Endoskopik Miyotomi' (POEM) (Ağızdan endoskopi yöntemiyle kasların kesilmesi) tekniği ile sağlığına kavuştu.

ANKARA'da, 100 bin kişide bir görülen 'akalazya hastalığı' nedeniyle 6 yıldır su içmekte bile zorlanan polis memuru Osman Kılıç (25), 'Peroral Endoskopik Miyotomi' (POEM) (Ağızdan endoskopi yöntemiyle kasların kesilmesi) tekniği ile sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan polis memuru Osman Kılıç, 6 yıl önce katı gıdaları tüketirken yutkunmakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine birkaç defa hastaneye başvuran Kılıç'a mide rahatsızlığının olduğu söylendi. Şikayetlerinin artması ve su bile içmekte zorlanması üzerine Ankara Medicana Hastanesi'ne başvuran Kılıç'a yapılan tetkikler sonrasında 'akalazya hastalığı' teşhisi konuldu. Kılıç, vücutta herhangi bir kesik ya da yara oluşturmadan yutma güçlüğüne neden olan kasların kesilmesi yöntemiyle 1 saatte sağlığına kavuştu.

'13 KİLO KAYBA UĞRADIM'Son dönemde su içmekte bile zorlandığını söyleyen Osman Kılıç, "Yaklaşık 13 kilo kayba uğradım. Kilo kaybından sonra bu işin ciddi olduğunu anladım ve hastaneye başvurdum. Tahsin Hocayla tanıştım, gerekli tedaviyi yaptı. En basit şey olan suyu bile içmekte zorlanırken, şu anda katı gıdalara kadar rahat yiyebiliyorum. Ameliyatımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kendimi iyi hissediyorum. Ailemde böyle bir hastalığı yaşayan olmadı. Hatta çevremde bu hastalığa yakalanan bile duymamıştım" dedi.'VÜCUTTA HERHANGİ BİR KESİK YA DA YARA OLUŞMUYOR'

Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahsin Dalkıç, akalazya hastalığının 100 binde 1 kişide görülen çok nadir bir hastalık olduğunu belirtti. Dalkıç, akalazya hastalığının hastanın yaşam kalitesini çok düşürdüğüne dikkat çekerek, "Akalazya hastalığının net olarak 'şudur' diyebildiğimiz bir nedeni yok. Genetik olma olasılığı da yüksek. Özellikle yemek borusunun sinirlerini ve kaslarını tutan bir hastalıktır. Dolayısıyla kaslar çalışamadığı için yemeklerin de mideye inmesinde güçlük oluyor ve yutma güçlüğü ortaya çıkıyor. Eskiden karnı açarak bu ameliyatı yapardık. Sonra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi yöntemle ameliyatı yapmaya başlamıştık. Osman'ın ameliyatını şu an dünyada çok yeni olan Uzak Doğu kökenli POEM (peroral endoskopik miyotomi) tekniği ile gerçekleştirdik. Yani ağızdan endoskopi yöntemiyle kasların kesilmesi tekniği. Vücutta herhangi bir kesik ya da yara oluşmuyor. Yutma güçlüğüne neden olan yanlış kasılan ya da kasılmayan kasları kesip, aşağıda açılmayan kapağı gevşetiyoruz. Hasta uyandıktan sonra neredeyse basit bir endoskopi işlemi olmuş gibi konforlu uyanıyor. Ameliyat sonrası herhangi ağrı ya da sızı hissetmiyor. Osman şu an çok iyi. Ben de çok mutluyum" dedi.

Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu
Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu
Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu
Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu

Polis Memuru, Osman Kılıç, Ankara, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Akalazya hastası polis, 1 saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu - Son Dakika


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