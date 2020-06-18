AKAMDER Başkanı Karslıoğlu" Adana'da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor" - Son Dakika

AKAMDER Başkanı Karslıoğlu" Adana'da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'dan İstanbul'a atanan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür ederek, "Kenar mahallelerde şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi.

AKAMDER Başkanı Karslıoğlu

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'dan İstanbul'a atanan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür ederek, "Kenar mahallelerde şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz" dedi.


AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz ve Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş'a yaptığı hizmetler için teşekkür ve yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


"İstanbul'a gidişiniz hayırlı olsun"


Ziyarette konuşan Başkan Karslıoğlu, Aktaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizler Adana müteahhitleri olarak terör örgütü tarafından çok büyük engel ve zorluklarla karşılaştık. Geçen süreçte bunlarla mücadelede çok önemli başarılar elde edildi. Mahallerdeki şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz. Sizlere teşekkür ederiz. Terör, asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede büyük çaba sarf edip önemli başarılara imza attınız. Birçok ülkeden büyük nüfusa sahip ve ülkemizin en büyük metropolü İstanbul'a gidişiniz hayırlı olsun" dedi.


"Her şey daha huzurlu Adana içindi"


AKAMDER in ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise her şeyin Adana'nın huzuru için olduğunu belirterek, "Adana'nın huzur ve güvenliği için bayağı bir uğraştık, çaba sarf ettik. Birinci önceliğimiz terör ve uyuşturucu ile mücadeleydi. Organize suç örgütleriyle mücadele ettik, güzel operasyonlar yaptık. Yaptığımız operasyonların büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye damga vuran operasyonlar oldu. Bunda bizim mesai arkadaşlarımızın hepsinin büyük bir katkısı var, onların büyük desteği ile Adana'da huzur bulduk. Daha da huzurlu hale getirmek için çaba sarf ettik ve şu anda Adana'nın daha huzurlu olduğunu görüyorum. Bundan sonra ise daha iyi, daha huzurlu bir İstanbul için elimizden geleni yapacağız. Benden sonra yerime gelecek Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci kardeşimiz iyi bir emniyet müdürü, başarılı. Onunda bu çıtayı alıp daha üst seviyeye çıkaracağını tahmin ediyorum. İnşallah herkes için hayırlı olsun, Allah utandırmasın, Allah hepimizin yolunu açık etsin" diye konuştu. - ADANA

Mustafa Karslıoğlu, Zafer Aktaş, İstanbul, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKAMDER Başkanı Karslıoğlu' Adana'da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor' - Son Dakika Ekonomi

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