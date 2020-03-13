AKAMİB Başkanı Kılıçer:

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), yılın ilk iki ayında yüzde 4,2 artışla 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, birliğin ihracatında yüzde 61 ile en yüksek payı alan mobilya ürün grubunun ihracatı yüzde 10,5 artışla 78 milyon dolara ulaştı. İki aylık dönemde yüzde 94,5 ile en yüksek artışın yaşandığı Kereste-Sandık-Kafes-Palet ürün grubunun ihracatı ise 18 milyon dolar oldu.



En fazla ihracat Irak'a yapıldı



AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre; yılın ilk iki ayında en fazla ihracat Irak, Almanya, İsrail ve Libya'ya gerçekleştirildi. Bu dönemde yüzde 12 oranında ihracat artışı ve 30 milyon dolarla ilk sırayı Irak alırken, onu yüzde 32 oranında artış ve 9 milyon dolarlık ihracat ile Almanya, yüzde 21'lik artış ve 8 milyon dolarlık ihracat ile İsrail takip etti. Son aylarda ihracatın giderek arttığı Libya'nın artış oranı yüzde 47 olurken, ihracat miktarı ise 6,3 milyon dolar oldu.



Tanıtım çalışmaları etkilendi



AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını başta fuarlar olmak üzere uluslararası birçok etkinliğin iptal edilmesine neden olduğunu, bu durumun tanıtım çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kılıçer, "Salgının bir süre daha devam etmesi, dünya ticaretinde sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Hemen hemen tüm uluslararası fuarlar iptal edildi. Yeni pazarlar bulmanın yanında mevcut pazarları korumak için de aşırı gayret gerekiyor. Çünkü bizim bekleyecek lüksümüz yok. İhracatı artırmak için hedef pazarlara fuarlar yoluyla ulaşamasak da birebir görüşmelerle tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



İhracatçı firma sayısı artacak



İhracatı artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Onur Kılıçer, "Hedefimiz her geçen yıl ihracat rakamlarının yanı sıra ihracatımızın niteliğini ve ihracatçı firma sayısını da artırmak. Bu amaçla içinde bulunduğumuz yıl Hatay, Adana ve Mersin'de olmak üzere 3 yeni URGE projesini hayata geçireceğiz. URGE projelerimizle başta mobilya, kereste ve palet üreticileri olmak üzere; KOBİ'lerimizi dış pazarlarla tanıştırarak, sayıları her geçen gün artan ihracatçı ordusuna katılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - MERSİN