AKAMİB'den yılın ilk yarısında 300 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

AKAMİB'den yılın ilk yarısında 300 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), yılın ilk 6 ayında 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), yılın ilk 6 ayında 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından ihracat da arttı.

Birliğin ocak-haziran dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 300 milyon dolara çıktı.

Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden talebin artmasıyla, Birliğin haziran ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 36 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Kovid-19 sürecini iyi değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük pazarlarımızdan Almanya'ya yüzde 114, Hollanda'ya yüzde 120, ABD'ye yüzde 110 ve Fransa'ya yüzde 86 ihracat artışı gerçekleştirerek dış satımımızı normalin ötesine taşıdık. İhracatı ve ihracatçı sayısını artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Hatay Mobilya ve Aksesuarları Ur-Ge Projesi doğrultusunda yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. Kısa süre içinde Adana Mobilya Ur-Ge ve Mersin Kereste Palet Ur-Ge projeleri faaliyetlerine de başlayacağız. Ur-Ge projelerimizle salgın döneminde yaşadığımız kayıpları hızla telafi edeceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Murat Erat, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKAMİB'den yılın ilk yarısında 300 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi
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