AKAMİB/Kılıçer: 2020'de ihracat için hedef pazar ABD

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2019 ihracatının yıllık bazda yüzde 9.9 artışla 5 milyar 7 milyon 811 bin liraya yükseldiğini belirterek, 2020'de hedef piyasanın ABD olacağını belirtti.

Kılıçer, 2019 yılında mobilya sektöründe ihracatın yüzde 10 artışla 5 milyar 464 milyon dolara ulaştığını belirterek, 2020 yılına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mobilya sektörü olarak tüm dünyada ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu 2019 yılını zor ancak iyi sonuçlarla geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sektörümüz 2019 yılında ihracatını yüzde 10 artırarak 5 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Özellikle ihracatta elde ettiğimiz artış, üretici-ihracatçı firmalarımızın yoğun gayretleri ve özverili çalışmalarının sonucu. Bizler de AKAMİB olarak firmalarımızın ihracat pazarlarındaki payını artırmaları için hayata geçirdiğimiz bir dizi projeler ile buna destek olduk.

"2019 yılında özellikle yurtdışı tanıtımlara ağırlık verdik. Bir yandan ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirirken bir yandan da hedef pazarlarda yaptığımız bire bir görüşmelerle ticari ilişkilerin gelişmesi için çalıştık. 2019 yılı ihracat hedeflerimizin tutmuş olması bizler için büyük bir övünç kaynağı.

"Üyelerimizi katma değeri yüksek ürünler üretmeye teşvik etmenin yanı sıra özellikle 2019 yılının son çeyreğinde ağırlık verdiğimiz UR-GE projelerimize 2020 yılında hız kesmeden devam edeceğiz ve bölgemizdeki ihracatçı sayısını artıracak, mevcut ihracatçıların da daha fazla ihracat yapmasını sağlayacağız."

Sektörün 2020 yılına yönelik beklentileri kapsamında da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle ABD mobilya pazarında yeni fırsatlar doğduğunu vurgulayan Kılıçer, şöyle devam etti:

"2019 yılı Ocak-Kasım dönemi Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2018 yılına kıyasla yüzde 9.9 artarak 5 milyar 7 milyon 811 bin dolar olarak gerçekleşmiştir Aynı dönem içinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri sektörel bazda ihracat rakamları incelediğinde ise yaklaşık yüzde 22.6 artışla 684 milyon 902 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörünün 2019 yılında temel beklentisi sürdürülebilir ve katma değeri yüksek ihracatta mevcut sektör büyüme potansiyelinin daha da üstüne çıkmaktadır.

"Çin'e yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'nin 53 milyar dolarlık ithal mobilya pazarında büyük fırsatlar doğduğunu, yatak ve çekyat ürünleri ihracatında Kanada ve Meksika pazarının ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir. Mobilyada hedef pazar olarak Amerika kıtası seçilmiş olup, Amerika pazarı Çin'e yönelik yaptırımlardan kaynaklı olarak Türk mobilyasına açık hale gelmiş durumdadır. 2020 yılı Amerika kıtasında ilerleme yılı olacaktır. Ayrıca son 11 ayda ticaret savaşlarının etkisiyle Çine olan ihracatımız 1.6 milyon dolardan 12.6 milyon dolara yükselmiştir. Bu veri göstermektedir ki ticaret savaşı etkisiyle Çin pazarında Amerika'dan boşalan ticaret hacminden bölgemiz ihracatçıları da payını almıştır." (Fotoğraflı)