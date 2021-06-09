Üye Girişi
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde - Son Dakika

AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde

09.06.2021 11:46
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde, System.String[]

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi sekiz firma, pandemiye rağmen gösterdikleri başarılı performans ile 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Türk sanayisinin "Devler Ligi'nde yer aldı.

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi sekiz firma, pandemiye rağmen gösterdikleri başarılı performans ile 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Türk sanayisinin "Devler Ligi'nde yer aldı. İstanbul Sanayi Odası'nın İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alan firmaların tamamı ilk 300 içindeki yerlerini korudular.

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini, üretim ve ihracatta birçok sorunlar yaşandığını belirterek, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Kastamonu Entegre, İstikbal, Bellona, Yataş, Kipaş Kağıt, Olmuksan, Ankutsan, Kahramanmaraş Kağıt gibi üyelerimiz başarıları ile bizi gururlandırdılar. AKAMİB olarak hedefimiz; ülkemizde üretim, istihdam ve ihracatı artırmak ve 2021 yılında daha çok firmamızı Türk sanayisinin Devler Ligi'nde yer almasını sağlamak" dedi.

Genel sıralamada ilk 300 firma içerisindeler

İSO'nun Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan AKAMİB üyesi firmalardan Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş genel sıralamada 46'ıncı olurken, İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 166'ıncı, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 196., Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 201'inci, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 214'üncü, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 234'üncü, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264'üncü, Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ise 283'ünca sırada yer aldı.

Özel sektör sıralamasına bakıldığında ise Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş 43'üncü sırada olurken, İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 158, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 188, Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 193, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 206, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 226, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 256, Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ise 275'inci sırada yer aldı

İhracatın yarısını listeye giren firmalar gerçekleştirdi

AKAMİB üyesi sekiz firma 2020 yılında toplam 13.4 milyar TL üretimden net satış sağlarken, 15.4 milyar TL net satış rakamı gerçekleştirdiler. 2020 yılı Ocak- Aralık dönemi AKAMİB'in 716 milyon 308 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakamın 386.1 milyon dolarını İSO 500 Büyük listesine giren 8 firma gerçekleştirdi.

Dünyada ve Türkiye'de pandemi ile birlikte artan korumacı politikaların ihracatçı açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken AKAMİB Başkanı Kılıçer, hammadde temini ve lojistikte yaşanan sorunların da birçok firmanın siparişleri yetiştirmekte zorlanmasına neden olduğunu bildirdi. Normalleşme ile birlikte korumacı politikaların ortadan kalkması ve global ticaretin hız kazanmasını ümit ettiklerine değinen Kılıçer, "Hammadde sorunu da aşılırsa ihracatımızda sıçrama yaşanacaktır. AB, ABD ve Ortadoğu pazarından sektörümüze yönelik artan farkındalık hiç kuşkusuz bunun bir göstergesi" dedi.

Normalleşme mobilyaya olan talebi artıracak

AKAMİB olarak pandemi sürecinde ulaşamadıkları pek çok pazarda yeni ilişkiler kurduklarına değinen Başkan Kılıçer, "Bu ilişkileri fiziki fuar ve sıcak pazarlama faaliyetleri yerine dijital platformlar aracılığı ile gerçekleştirdik. Pandemi sonrası insanların evlerinde kalmaya devam edeceğini ve bu vesile ile de ergonomik ve rahatlığın ön plana çıktığı ev mobilyasının öneminin artacağını ve insanların evlerine daha çok yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu durum ihracatımıza olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Daha fazla ihracat yapmak ve sürdürülebilir büyüme için ihracatı tabana yaymak gerektiğini belirten Başkan Kılıçer, "Sadece belli şehirler ve belli sektörler değil, topyekün bir artışın ülkemiz ekonomisine, istihdama katkısının bilinciyle hareket ediyoruz. İSO 500 büyük listesinde yer alan firmalarımız, AR-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar ve yüksek katma değerli ihracat konusunda diğer firmalarımıza da örnek oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Biz de AKAMİB olarak, verdiğimiz eğitimler, tasarım yarışmaları ve UR-GE projeleri ile küçük işletmelerimizi de katma değerli üretime yönlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - MERSİN

AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi, Olmuksan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider 14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:50 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 14:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement