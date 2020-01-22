akan Soylu, Abdulkerim Çevik'in taziyesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel akan Soylu, Abdulkerim Çevik'in taziyesine katıldı - Son Dakika

akan Soylu, Abdulkerim Çevik'in taziyesine katıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

akan Soylu, Abdulkerim Çevik'in taziyesine katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına helikopterle inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılandı. İlçe Jandarma Komutanlığında tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, daha sonra kendisini karşılamak için gelen protokol üyeleriyle selamlaştı. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birlikte Bitlis'te geçen pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Çevik'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak dua etti. Bakan Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileğinde bulunarak Allah'tan sabırlar diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaretinde, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Muş İl Jandarma Komutanı, Muş İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

(İHA)

Süleyman Soylu, Jandarma, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: akan Soylu, Abdulkerim Çevik'in taziyesine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]