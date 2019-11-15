Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

ADANA'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.