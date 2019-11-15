Son Dakika Haberleri: Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü
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Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

6 saat önce

ADANA'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü, System.String[]

ADANA'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.


Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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