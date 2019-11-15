Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü
6 saat önce
ADANA'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
ADANA'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.
Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır