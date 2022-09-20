AKAN TRAFİKTE YOL KESİP, SÜRÜCÜLERE LAF ATTI

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesinde kentin en işlek caddelerinden Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde atlet bulunan kimliği belirsiz bir yaya, aniden yola fırladı. Akan trafikte araçların önünü kesen kişi, sürücülere laf attı. Bazı araçları durdurmaya çalışan kişi, olası kazalara davetiye çıkardı. Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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