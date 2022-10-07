Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen avukat kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen avukat F.K. (35), sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerini verdiği Ali Marım Bulvarı'nda yola atlayarak araçların önünü kesmeye başladı. Eğitim araçlarının yanı sıra yolu kullanan diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşatan F.K., boylu boyunca yolun ortasına uzandı. Öğrencisini almak için başlangıç noktasına girmekte olan direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, önce eğitim alanındaki flamaları fırlatan, ardından aracın önüne atlayan F.K.'ya zarar vermemek için frene bastı.

ARACA BİNİP KAÇMAYA BAŞLADI

İlk başta engelli bir birey olduğunu düşündüğü F.K'ya yardım etmek için park ettiği aracından inen direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kösüre'nin ekiplerin bölgeyi kolay bulması için 50 metre ilerideki okulun tabelasına bakmaya gitmesini fırsat bilen F.K., araca binerek kaçırmaya çalıştı. Durumu fark edince koşarak aracına geri binen Kösüre, eğitim aracındaki diğer pedalları kullanarak aracı durdurmayı başardı.

YİNE YOLUN ORTASINA UZANDI

Aracın kontağını sökmeye çalışan Kösüre'yi elle taciz eden F.K., daha sonra kadın eğitmenin arka koltuktaki çantasına yöneldi. Aracın içerisinde devam eden boğuşmayı fark eden diğer eğitmenler, Tuğba Kösüre'nin yardımına koştu. Zorla araçtan indirilen F.K., tekrardan yolun ortasına uzandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan F.K., kadın direksiyon eğitmeninin şikayetçi olması üzerine ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Avukat F.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ARACIMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI"

Direksiyon usta öğreticisi Tuğba Kösüre, "Başlangıç noktasına doğru inerken yolun ortasında bir kişi giden araçların önüne atlıyordu. Ben ilk önce akıl sağlığı yerinde olmayan birisi olduğunu düşündüm. Benim önüme atladığında aracımı emniyet şeridine park ettim. Hemen emniyet güçlerine haber verdim. Yakınımızdaki okulun ismini belirterek adres verdim. Okulun ismini okuduktan sonra aracıma binmek ve eğitimime devam etmek istedim. O sırada yol kenarında bulunan flamalarımızı yolun ortasına fırlattı, beni itip tekme attığı aracıma doğru yöneldi. Aracımın üzerinde anahtar bırakmazdım ve direksiyona birden geçtiği sırada aracımın sağ tarafına geçerek arabaya atladım. Anahtarı almaya çalıştığım sırada beni tekrardan itekledi, darp olayımız oldu. Aracımı gasp ederek kaçırmaya çalıştı. Aracın içerisinde beni taciz etmeye çalıştı. Arka koltukta bulunan çantama doğru yöneldi. Bu sırada kargaşa içerisindeyken aracın anahtarını alarak kendimi dışarıya attım. Yoldan geçen araçlara, öğretmen arkadaşlara 'Yardım edin' şeklinde imdat çağrısında bulundum. Ben sadece insanlık görevi olarak yardımda bulunmak istedim. Kendisinin avukat olduğunu öğrendik. O an yaşadığım korkuyu üzerimden atamadım. Tekrardan buraya gelip saldırabilme korkusu var" dedi.

"CİNNET GEÇİRMİŞ DURUMDAYDI"

Mesai arkadaşını kendi aracının önüne de atlayan F.K.'nın elinden kurtaran usta öğretici Serkan Erdal ise, "Hocamızın bağırdığını, yardım çığlıklarını duyunca biraz daha yavaşladım. Avukata doğru yönelmeye başladım. O sırada önce önüme atladı ve kollarını açarak trafiğin tam ortasında son anda durabildik. Benim aracımın olduğu tarafa gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Araç dışarıdan açılmadığı için yumruk ve tekme atmaya başladı. Gaz verip ilerlemek isteyince aracın kapı kolu elinde kaldı. Muhtemelen uyuşturucu kullandığını düşünüyoruz. Normal bir davranış sergilemedi, cinnet geçirmiş durumdaydı. Kendi avukatım aracığıyla öğrendiğimde kişinin avukat olduğunu öğrendik. Başka olaylar da yaşadığını, uyuşturucu bağımlılığının olduğu, kendi bürosunu yakmaya çalıştığının iddia edildiğini duyduk. Bu duruma üzüldük, nereden bu yola geldi, insanlara zarar vermeye çalıştı bunu da bilmiyoruz ama çok büyük bir durumu zor atlattık" diye konuştu.

Öte yandan kadın direksiyon eğitmenine dehşet dolu anlar yaşatan avukat F.K.'nın bölgeden geçen araçlara yönelik gerçekleştirdiği taciz ve boylu boyunca yolun ortasına uzandığı anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.