AKAPDER'den Ankara'da sıkma şöleni

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Trende kadını taciz eden sapığı, makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti

Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!

Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür