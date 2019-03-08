Son Dakika Haberleri: Akar: "1 Ay Temel Eğitime Müteakip Lise Mezunu ve Altı Gençler 5 Ay Kıtada Görev Yapacak.

Akar: "1 Ay Temel Eğitime Müteakip Lise Mezunu ve Altı Gençler 5 Ay Kıtada Görev Yapacak.

53 dakika önce

Akar: "1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak.

Akar:
Akar: "1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:40 Kaynak: AA

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