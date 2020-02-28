Akar - Son Dakika

Akar
6 saat önce
Akar'ın konuşması Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Akar'ın konuşması Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir"
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