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Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek...
6 saat önce
Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"
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