Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek... - Son Dakika

Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek...

6 saat önce

Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"

Akar:

Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde

Son Dakika Haberleri
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akar: "15 Mart'tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]