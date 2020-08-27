Akar: "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda... - Son Dakika

Akar: "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda...
Akar: "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel."
Akar: "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:37 - Kaynak: AA
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