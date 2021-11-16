Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...
16.11.2021 10:18
Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi"
Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi"
Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426... - Son Dakika
Son Dakika 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:04 ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 09:46 Üç Kuruş dizisinde 2 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anıldı 09:35 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var 09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı