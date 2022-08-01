Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir."

Kaynak: AA

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