Son Dakika Haberleri: Akar: ABD heyetiyle toplantılar olumlu geçti
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Akar: ABD heyetiyle toplantılar olumlu geçti

11 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti.

Akar: ABD heyetiyle toplantılar olumlu geçti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 
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