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Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye...
6 saat önce
Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım."
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