Son Dakika Haberleri: Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye...
Son Dakika Güncel Akar: '(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye... - Son Dakika

Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye...

6 saat önce

Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz.

Akar:

Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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