Son Dakika Haberleri: Akar: "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz.
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Akar: "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz.

13 dakika önce

Akar: "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz.

Akar:
Akar: "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik."
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:13 Kaynak: AA
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