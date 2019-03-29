Akar: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bunlar Çok Yanlış, Bu Tür Gidişat Çok Tehlikeli. Güzel Bir...
9 dakika önce
Akar: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer."
Akar: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:09 Kaynak: AA
Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı
Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu
Otomotiv Devi Fiat, Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak
1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak