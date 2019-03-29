Akar: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bunlar Çok Yanlış, Bu Tür Gidişat Çok Tehlikeli. Güzel Bir...

Akar: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer."

Akar: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer."

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