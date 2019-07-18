Son Dakika Haberleri: Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak...
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Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak...

16 dakika önce

Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır.

Akar:
Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır."
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:23 Kaynak: AA
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