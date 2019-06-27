Son Dakika Haberleri: Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
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Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

25 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:55 Kaynak: AA
Hulusi Akar, James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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