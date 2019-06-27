Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:55 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede Münbiç
ve Fırat
'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye
'nin görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.
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